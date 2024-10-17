Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkan İsbir, Ekim ayı Belediye Meclisi toplantısında Arnavutköy Belediyesi ile Kardeş Belediye kararı aldıklarını ve gerçekleştirecekleri hizmet ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nu ziyaret ettiğini belirtti.

Başkan İsbir, ziyarette Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nda ilçesine destek istedi.

Mustafa Candaroğlu’nun Ortaköy için bütün imkanlarını seferber edeceğini belirttiğini dile getiren Başkan İsbir, destek taleplerine olumlu karşılık verdiğini söyledi.

Başkan İsbir, “Kıymetli başkanıma ilçemize göstermiş olduğu ilgi ve şahsımıza göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan İsbir, ziyarette Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’na yöresel ürünler hediye etti. (Haber Merkezi)