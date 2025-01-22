Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran oldu.

Cemil Çağlar'ın Milli Eğitim Müdürü olmasının ardından boşalan Çorum İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran atandı.

Demirkıran'ın Pazartesi günü göreve başlayacağı öğrenildi.

MUSTAFA DEMİRKIRAN KİMDİR?

1973 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdu.

Orta öğrenimini Yusufeli İmam Hatip Lisesinde, lise öğrenimini Ankara Kalaba Lisesinde tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

19 Mayıs Üniversitesi özel doktora öğrencisi olarak da öğrenim hayatına halen devam etmektedir. Ankara Petrol Ofisi,Ankara MTA Spor, İstanbul Kartal Spor, Ankara İller Bankası Spor, Samsun Tekel Spor gibi birinci lig kulüplerinde spor yaşamını sürdürdü ve 11 defa milli formayı giyerek Rusya, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Danimarka gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etti.

1996 yılında Samsun İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik, 2001–2019 Türkiye Güreş Federasyonu Karadeniz Bölge Temsilciliği, YağlıGüreş Bilim- Teknik Yürütme Kurulu Üyeliği ve Samsun İl Temsilciliği, Samsun İlkadım Kaymakamlığı Gençlik Çalıştayı Kurulu Üyeliği ve Samsun Okul Sporları Organizasyonları Kurul Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Bu süreç içerisinde yurdun birçok yerinde kültürel ve sportif festival organizasyonları düzenledi.

Dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu olan 96 ülkenin ve 4700 sporcunun katıldığı 23. Yaz Deaflympics Olimpiyatları’nda spor direktör yardımcılığı, 100.yıl etkinlikleri kapsamında 5600 sporcu katılımlı ’’Üniversiteler Koç Spor Fest Oyunları’’ Organizasyon Direktörlüğü, 1200 sporcu katılımlı 2019 Türkiye Avukatlar Spor Oyunları 9 branşta Organizasyon Direktörlüğü, 100.yıl etkinlikleri kapsamında Samsun’da düzenlenen Spor ve Kültür Oyunlarında yürütme kurulu üyeliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Milli Sporcularla buluşma organizasyonunda çalışmalar yürüttü.

2015-2020 yılları arasında Samsun Atakum Gençlik ve Spor ilçe Müdürü olarak görev yapan Demirkıran, 2020 yılından bu yana Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapıyordu.