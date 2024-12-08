ASAL Araştırma, Kasım 2024'te 26 ilde, 18 yaş üstü 2.015 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
Ankette "CHP’nin Türkiye’nin dış politikası konusunda ne derece ilgili/duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz?" diye soruldu.
Ankete göre verilen cevapları şöyle oldu:
Çok duyarsız:%20.8
Duyarsız:%40.4
Duyarlı:%19.6
Çok duyarlı:%9.5
Fikrim yok/Cevap yok:%9.7
Ankette ayrıca "Sizce Kürtler bu ülkede eşit vatandaş muamelesi görüyor mu?" diye soruldu. Cevaplar şu şekilde oldu:
Evet görüyor:%76.0
Hayır görmüyor:%9.8
Fikrim yok/Cevap yok:%14.2
Kaynak: www.ensonhaber.com