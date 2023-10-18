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Çorum Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Yunus Market Karşısındaki Geye apartmanında 88 yaşındaki bir şahıs asansör boşluğuna düştü.

Asansör boşluğuna düşen 88 yaşındaki Ahmet Baş'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri çalışma Başlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edilerek kurtarma çalışmalarına yardım edildi. Nefes kesen bir kurtarma operasyonunun ardından asansör boşluğuna düşen Ahmet Baş, kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.