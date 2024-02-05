Her ay düzenli olarak Çorum'un asayiş ve güvenliğinin değerlendirildiği toplantılar devam ediyor.

Şubat ayı asayiş toplantısı Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda yine Çorum'un asayiş durumu masaya yatırıldı ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıa genel emniyet ve asayiş konuları ile birlikte, okul çevrelerinin trafik ve asayiş yönünden güvenliği, okul servis araçlarının ve şoförlerinin denetimi, okul kantinlerinin gıda ve hijyen yönünde denetimi, metruk binaların durumu, bağımlılıkla mücadele çalışmaları vb. konuları değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve ilgili esnaf oda başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.