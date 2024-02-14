Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Şubat tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 771 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

2 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda, 19 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 17 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 44 adet silah ve 365 adet fişek, 30 adet şarjör, 175 adet sentetik ecza maddesi, 15 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar, 1 gram bonzai maddesi ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile 100 adet barkod ve bin 200 adet makaron kaçak sigara ele geçirildi.

11 KAFE, 9 OTOPARK KONTROL EDİLDİ

647 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 3 araç sahibine 36 bin 300 lira idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık yerde gerçekleştirilen uygulamalarda 15 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 35 çay ocağı, 7 oyun salonu ile 9 otopark kontrol edildi.