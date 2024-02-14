Sungurlu Kaymakamlığına atanan Mutlu Köksal ilçeye gelerek görevine başladı.

Kaymakam Mutlu Köksal, Kaymakamlık önünde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İl Genel Meclis Üyeleri Alaettin Tosundereoğlu, Mehmet Kaplan ve daire amirleri tarafından karşılandı. Öğrenciler Kaymakam Köksal’a çiçek takdim etti.

MUTLU KÖKSAL KİMDİR ?

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir-Uzman yardımcısı olarak kamu görevine başladı. 2009 yılında Kırıkkale Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlangıç yaptı. Kaymakam Vekilliği görevini Bolu ili Mudurnu ilçesinde yaptı. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitirmesi neticesinde sırasıyla Konya-Hadim, Şanlıurfa-Halfeti, Ankara-Çamlıdere, Adıyaman-Gölbaşı ilçelerinde görev yapmasının ardından 18.08.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tavas Kaymakamı olarak göreve başladı. Evli ve bir çocuk babası olan Kaymakam Köksal, iyi derecede İngilizce bilmekte.