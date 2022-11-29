Halk otobüsü ayaklarının üstünden geçti

FATİH BATTAR

Çorum'da, halk otobüsünün ayağının üstünden geçtiği adam yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Gazi Caddesi Saat Kulesi önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere Organize Sanayi’ye giden halk otobüsü Saat Kulesi’nden dönerken, Savaş ismindeki vatandaş otobüse ters binince düştü.

Otobüs talihsiz adamın ayağının üstünden geçti. Acı içinde kıvranan vatandaşa ilk müdaheleyi otobüs şoförü ve vatandaşlar yaptı. Ayağından yaralanan adam ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.