Jandarma Çorum'da aranan 58 kişiyi yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, aranan şahıslar ile yasaklı maddelerin yakalanması çalışmalarına 24 saat kesintisiz devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada Kasım ayı içerisinde, 5.502 önleyici devriye, şok yol kontrol ve huzur güven uygulaması yapıldığı ifade edilerek, “176 asayiş ve kaçakçılık olayına el konulmuş, çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs, 9 araç, 8 ruhsatsız silah, 3.192 litre sahte içki, 279 adet uyuşturucu hap, 3.095 gram kubar esrar ele geçirilmiş, ayrıca çeşitli suçlardan 176 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlatılmıştır. Çorum İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlama azim ve kararlılığında olup, vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 18:34