Parkta cinayete bir tutuklama

Ulukavak Mahallesi’nde bir parkta geçtiğimiz günlerde meydana gelen cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı.

Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 30. Sokak’ta bulunan bir parkta iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri ise olayın ardından 3 şüpheli şahsı gözaltına almıştı.

Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak Çorum Kapalı Cezaevine götürülürken 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022, 17:47