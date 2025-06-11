Vali Ali Çalgan, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Mayıs ayında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Vali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, "Emniyet ve asayiş hizmetlerini aralıksız vermeye gayret ediyoruz. İlimiz emniyet ve asayişi iyi olan iller arasında." dedi.

Çorum’un huzuru, Türkiye’nin huzuru için trafik ve asayiş ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler, güvenlik uygulamaları ve ani kontroller kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü aktaran Çalgan, asayiş çalışmaları hakkında şu bilgiler verdi;

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak dönem içerisinde 1 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmış, bu 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA

Kişilere karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2024 yılı Mayıs ayı ile 2025 yılı aynı dönemindeki olay sayıları karşılaştırıldığında; Kasten öldürme olaylarında yüzde 100 oranında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 33 oranında, kişilerinin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 32 oranında, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 25 oranında, hakaret olaylarında yüzde 12 oranında azalma meydana gelmiştir.

Kişilere karşı işlenen tüm olaylarda 2024 yılı Mayıs ayına göre 2025 yılı aynı döneminde yüzde 10 oranında bir artış meydana gelmiştir. Olayları aydınlatma oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2024 yılı Mayıs ayı ile 2025 yılı aynı dönemindeki olay sayıları karşılaştırıldığında; Otodan hırsızlık olaylarında yüzde 50 oranında, evden hırsızlık olaylarında yüzde 37 oranında, gasp olaylarında yüzde 87 oranında, dolandırıcılık olaylarında yüzde 39 oranında azalma meydana gelmiştir. Malvarlığına karşı işlenen tüm olaylarda, 2024 yılı Mayıs ayına göre 2025 yılı aynı döneminde yüzde 17 oranında azalma sağlanmıştır.

2025 yılı Mayıs ayı içerisinde, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunanlardan, hapis cezası ile aranan 98 kişi, ifade için aranan 264 kişi olmak üzere toplam 362 kişi yakalanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 13 tabanca, 10 kurusıkı tabanca ve 20 av tüfeği olmak üzere toplam 43 silah ele geçirilmiş, 44 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 118 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçları Kapsamında Mayıs ayında yapılan 20 operasyonda 33 kişi gözaltına alınmıştır. 21 kişi tutuklanmış, 5 kişi Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır. TCK 190-191 Uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında Mayıs ayında gerçekleşen 100 olayda 118 kişi gözaltına alınmıştır. 1 kişi tutuklanmış, 13 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında toplam 22 kişi tutuklanmış, 18 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bu olaylarda; 329 gram esrar, 131 gram metamfetamin, 11 gram skunk 3.630 gram bonzai, 186 gram bonzai hammaddesi, 11.952 adet sentetik ecza, 18 adet ecstasy ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELEDE TERÖRLE İLTİSAKLI 219 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

2025 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılan siber devriye faaliyetlerinde suç unsuru tespit edilen; 27’si Asayiş, 219’u Terör, 35’i Güvenlik, 1’i Narkotik ve 7’sı Diğer Suçlar olmak üzere Toplam 289 şahıs veya hesap hakkında işlem yapılmıştır. Terörle iltisaklı 219 şahıs tespit edilmiştir Yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 1, Çevrimiçi Çocuk İstismarına yönelik 2 olmak üzere toplam 3 operasyon gerçekleştirilmiştir.

MAYIS AYINDA 106 BİN ARAÇ DENETLENDİ

2025 yılı Mayıs içerisinde; 106.078 araç kontrol edilmiş, 23.403 araca işlem yapılmıştır. 889 Ticari taksi denetlenmiş, 35 ticari taksiye işlem yapılmıştır. Yine aynı dönemde 1.250 Okul servisi denetlenmiş, 96 okul servisine işlem yapılmıştır.

KENEYE DİKKAT EDİN!

Vali Çalgan yaz ayına girdiğimiz şu günlerde kene, orman yangınları ve boğulmalara karşı vatandaşları uyararak;

“Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bilindiği üzere Kırım Kongo Kanamalı Ateş vakaları ilimizde de görülmektedir. Tüm vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını rica ediyorum. Yaz aylarında serinlemek, eğlenmek ve balık tutmak amacıyla göl, gölet, sulama kanalları, barajlar, akarsular ve havuzlara girilmektedir. Ancak bu alanlarda boğulma olayları yaşanmakta, can kayıpları meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca belirlenen yüzme alanlarını kullanmaları büyük önem taşımaktadır. Orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, Valiliğimizin almış olduğu karar ile 15 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında ilimizdeki ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, yasak kapsamında duyarlı ve dikkatli olmalarını bekliyoruz. Son olarak, düğün ve eğlencelerde havaya ateş açılması nedeniyle yaralanma ve can kayıpları yaşanmaktadır. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz, tüm etkinlikleri sıkı şekilde kontrol edecek ve ateşli silah kullanımı tespit edildiğinde yasal işlemler yapılacaktır. Düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak bulunacak ve silah kullananlar tespit edilecektir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi