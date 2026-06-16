Çorum Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında bir dizi kararlar aldı.

Alınan karar gereği 20 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında kentte ormanlara giriş yasaklandı.

Uygulanacak kararlarda; yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle kentte orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülke ve millet için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alındığı hatırlatıldı.

İşte o kararlar:

Madde 1-Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74’üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66’ıncı maddeleri uyarınca Çorum İli sınırları içerisindeki yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 20/06/2026 – 31/10/2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

Bu tarihler arasında;

a-) Orman İşletme Müdürlükleri/Orman İşletme Şeflikleri tarafından ormancılık faaliyeti kapsamında izin verilenler, görevlendirilmiş yetkililer ormanlara girebilecektir.

b-) Sahipsiz hayvanlarını beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyen vatandaşlarımız, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanlık alanlara girip hayvanları besleyebilecektir.

c-) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşları tarafından kiraya verilen ilimizdeki piknik ve mesire yerleri işleticileri, orman idaresi ile yapmış oldukları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklar ve piknik mesire yerlerinde dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak yasaktır. İşleticilerin alması gereken tedbirler, orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından takip edilecek ve denetlenecektir.

Madde 2-Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaktır.

Madde 3-Orman Yasasının 31 ve 32’inci maddeleri kapsamında olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Madde 4-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Madde 5-Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (YEDAŞ, TEDAŞ ve TEİAŞ) enerji nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, orman teşkilatı tarafından gerekli görülmesi halinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Madde 6-Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 7-İlçe Kaymakamlıklarımız ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (Çorum'daki Orman İşletme Müdürlükleri) koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangınların önlenmesi ve muhtemel yangınlara karşı etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 8-Bu karar Çorum İli sınırlan içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 9-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü Av Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) üzerinden Avlak Avlanma İzin Belgesi alan avcılar ile av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Kolluk görevlilerine bildirilmesi halinde kendilerine verilen süre içerisinde orman alanlarında gerekli tedbirleri alarak avlanma yapabilirler.

Madde 10-Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 11-Bu karar hükümleri 20/06/2026-31/10/2026 tarihleri arasında uygulanır.