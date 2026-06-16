Çorum 2026 yılı Mayıs ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (% 16,3), özel amaçlı taşıtlar (% 10,6) ve otomobil (% 5,4) şeklinde gerçekleşti.

MOTOSİKLET SAYISI YÜZDE 16 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2026 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum'da Motorlu Kara Taşıt Sayışı Bir Yılda 12 bin 618 Adet Arttı

Çorum İlinde 2026 yılı Mayıs ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 850 (%0,4), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 12 bin 618 adet (%5,8) artarak 229 bin 863 adete ulaştı.

Çorum ili toplam 229 bin 863 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının % 0,7'sine sahip.

2026 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Çorum'daki toplam 229 bin 863 motorlu kara taşıtının; % 44,7'si (102 bin 800 adet) otomobil, % 1,1'i (2 bin 593 adet) minibüs, % 0,5'i (1 038 adet) otobüs, % 11,3'ü (26 bin 83 adet) kamyonet, % 2,8'i (6 bin 392 adet) kamyon, % 18,3'ü (42 bin 178 adet) motosiklet, % 0,2'si (574 adet) özel amaçlı taşıtlar ve % 21,0'i (48 bin 205 adet) traktörden oluştu.

Çorum'da Mayıs ayında 4 bin 155 adet taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan taşıtlar içinde % 61,7 ile ilk sırada yer alan otomobili % 13,4 ile traktör ve % 11,9 ile kamyonet takip etti.