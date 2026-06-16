İskilip’in simge yapılarından biri olan tarihi İskilip Kalesi’nde sondaj kazısı ve temizlik çalışmaları yeniden başladı.

İskilip Belediyesi tarafından hazırlanan peyzaj ve çevre düzenleme projesine altlık oluşturacak çalışmalarla, kale zirvesindeki tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29 Eylül 2022 tarih ve 2950 sayılı kararı doğrultusunda ilk kez 2023 yılı yaz döneminde gerçekleştirilen kazılar, iki yıllık aranın ardından yeniden başladı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalar, arkeologlar Osman Demir, Semih Topçuoğlu ve Mücahit Çördük’ün gözetiminde yürütülüyor. Çalışmalara İskilip Belediyesi personeli de destek veriyor.

Kazı ve temizlik faaliyetleri, kale zirvesinde bulunan 112 ada 44, 51 ve 61 numaralı parseller ile 503 ada 2 numaralı parselde gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında elde edilecek bulguların, İskilip Belediyesi tarafından hazırlanacak peyzaj ve çevre düzenleme projesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İskilip’in tarihi ve kültürel mirasının korunması amacıyla sürdürülen çalışmaların, kalenin gelecek nesillere aktarılmasına ve ilçenin turizm potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sunacağı belirtiliyor.