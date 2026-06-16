Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Oyaca köyünde geçtiğimiz ay meydana gelen hortum afeti nedeniyle oluşan hasarların giderilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Köksal, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve raporların önümüzdeki günlerde askıya çıkarılacağını belirterek, zarar gören hanelerin onarım maliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde afetzedelere ödeneceğini ifade etti.

Devletin tüm imkânlarıyla afetin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Köksal , afetin neden olduğu mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi amacıyla gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.