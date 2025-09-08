Çorum’un Ortaköy İlçesi Aşdağul beldesinde büyük bir sel felaketi yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Aşdağul beldesinde etkili olan şiddetli yağışta belde içerisindeki yollar ciddi şekilde tahrip oldu.

Bir vatandaşın yaklaşık 10 koyunu sele kapıldı ve 3 kişi sele kapılıp sürüklendi.

Sele kapılan vatandaşlar kurtarılırken, selin yarattığı tahribat yarın Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül tarafından tüm detaylarıyla açıklanacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bu sel felaketinde maddi hasarlar meydana gelmekle beraber belde sakinlerimizin canlarına zarar gelmemesi üzüntümüzü hafifletti.

Aşdağul halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ilgili kurumların Aşdağul Belediyemize verecekleri destekle yaraların bir an önce sarılmasını bekliyorum” dedi.