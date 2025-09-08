Ortaköy ilçesine 112 Acil Komuta Noktası kuruldu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2014 yılında göreve başladığımız andan itibaren ilçemizde eksikliğini yaşadığımız birçok konuya el atarak eksikleri giderdik. Bu kapsamda eksikliğini hissettiğimiz 112 komuta noktasını da ilçemize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Başkan İsbir, “İlçemize bu hizmeti getirmemize büyük katkı sağlayan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na, Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı ve Sayın Oğuzhan Kaya’ya ve İl Sağlık Müdürümüz Sayın Sinan Zehir’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.