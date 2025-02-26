Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e beldede yapılan çalımalar ve yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Aşdağul Belediye Başkanımız Şenol Öncül ile birlikte Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’i makamında ziyaret ettik. Şenol Başkanımızın Aşdağul’la ilgili yaptığı çalışmaların yanında yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi verdik. Destekleri ve ilgisi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.