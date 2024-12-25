2025 yılı asgari ücret zammının açıklanmasının ardından siyasilerin pek çok kanadından eleştiriler gelmeye başladı. Çalışanlar açısından yüzde 30'luk zam​ oranı düşük bulunurken CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan​'ın bu konuda söyleyecekleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki yıllarda olduğu gibi revize yapabileceği beklentisi de bir yandan konuşuluyor.

ERDOĞAN "HAYIRLI OLSUN" DEDİ

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​'ın zammı açıklamasının hemen sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı. Erdoğan, paylaşımında, "2025 yılında asgari ücret​ yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN İKİNCİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAYACAK MI?

Yeni asgari ücretle ilgili açıklamanın ardından gözler AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. Erdoğan’ın asgari ücret rakamını revize edip etmeyeceği veya yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş açıklamalarında sık sık vatandaşları ekonomik olarak koruma politikasına vurgu yapmış ve "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünü dile getirmişti. Bu söylemi hatırlatan birçok kesim, yeni asgari ücretin özellikle enflasyon​ oranları göz önünde bulundurularak bir dokunuş olmasını bekliyor.

Çalışan kesimi artış oranının yetersiz kaldığını savunarak daha fazla düzenleme yapılması gerektiği görüşünü dile getiriyor. Öte yandan, işveren tarafında ise artan maliyetlerin üretim ve işletme süreçlerini zorlayacağı yönündeki eleştirilerle yüzde 30'luk zam makul karşılandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİNİN ALTINDA

2024'ün son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyonun yıl sonunda yüzde 45,28 ve 2025'te yüzde 27 olacağı tahminlere yansımıştı.