Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, yeni asgari ücretin belirlemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Arzu ettiğimiz istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak” dedi.

Asgari ücret rakamının ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Mustafa Köroğlu, asgari ücretin zaman içerisinde Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğüne dikkat çekti.

‘YÜZDE 49'LUK ARTIŞ BÜTÜN TİS’LERE UYGULANMALI’

AB ülkelerinde asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlara oranının yüzde 5 civarlarında olduğunu belirten aktaran Köroğlu, şunları söyledi:

“Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın bütün toplu iş sözleşmelerine uygulanması gerekiyor. Bunun üzerinde bir oran olursa daha da iyi olur. Diğer ücretlerin, asgari ücrete yapılan artış oranın gerisinde kalması önemli bir sorun. Yaptığımız toplu iş sözleşmeleri bundan ciddi şekilde yara alıyor. Bu durum hem sendikal örgütlenmeyi hem de toplu iş sözleşmelerini (TİS) sorgulatır hale getiriyor.”

‘BEKLENTİMİZ DEMOKRATİK VE KAPSAYICI BİR YAPININ OLMASI’

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının önemli bir sorun olduğunu dile getiren Köroğlu, “Asgari ücret tespit komisyonunun kapsayıcı bir yapıya ihtiyaç vardır. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yapısından sağlıklı bir ücret çıkması da mümkün değil. 1970'li yıllardan kalan mevzuatın değişmesini istiyoruz. Bizim beklentimiz, hem demokratik hem de kapsayıcı bir yapının olması” açıklamasında bulundu.

‘SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜ AÇILMALI’

Çalışma hayatında çözülmesi gereken temel sorunların başında sendikalaşmanın geldiğini vurgulayan Köroğlu, "Ülkemizde işçilerin yüzde 15'i sendikalara üye, Dolayısıyla Türkiye'de çalışanların yüzde 85'lık kısmı sendikalara üye değil. Kamu kurumlarında, belediyelerde ve özel sektörde sendikal örgütlenmenin önü açılarak sözleşme hakkı verilmesi çalışanların asgari ücrete mahkum edilmemesi gerekmektedir. Öte yandan yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergi dilimindeki haksızlık, kayıt dışı istihdam ve iş kazalarında kaybettiklerimiz önemli sorunlarımız” diye konuştu.

‘TAŞERONA KADRO, İLAVE TEDİYE VERİLSİN’

Köroğlu, kadro dışı bırakılan ve kamuda çalışan tüm taşeron işçilerinin kadroya alınması, 6772 Sayılı Kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin kapsamına belediye şirket işçilerinin de dahil edilmesi ve geçici ve mevsimlik çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması gerektiğini de ifade etti.

‘KÖKLÜ BİR VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VAR’

Vergi sisteminde köklü bir reforma ihtiyaç duyulduğuna değinen Köroğlu, “Hem kayıt dışının önlenmesi, aynı zamanda sendikal örgütlülüğün önünün açılması için bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç var. Vergi modelinin yüksek enflasyon karşısında sabitlenmesini ve ısrarla ifade ettiğimiz gibi bu dönemde çalışanların, emekçilerin, ücretlilerin vergilerinin yüzde 10 ile sınırlandırılarak krizden en az hasarla çıkmamızın sağlanması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz. Bu yapılırken bir taraftan da köklü bir vergi reformuna ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.