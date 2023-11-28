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SGK Uzmanı Özgür Kaya, asgari ücret hesabını tahta önünde yaptı ve 'en yüksek beklentisi' olduğunu söylediği rakamı açıkladı.

Asgari ücret için zam maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada “Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” demişti.

Bu açıklamalar sonrası asgari ücrette zam hesapları yeniden yapılırken, SGK Uzmanı Özgür Kaya, en yüksek beklentisinin yüzde 50 artış yönünde olduğunu belirterek, hesapladığı net asgari ücret rakamını paylaştı.

Kaya'nın açıklamaları şöyle:

Asgari ücret bundan iki yıl öncesine kadar yılda bir kez belirlenmekteydi, iki yıldan bu yana ekonomik gelişmelerden dolayı yılda iki kez belirlendi. Açıklamaya istinaden 2024'te ise bir defa düzenlenecek asgari ücret. 2024 yılı sonuna kadar da aynı şekilde devam edecek.

İşvereni temsilen Türk-İş, hükümet kanadından yetkililer ve 5'er komisyon üyesi olmak üzere 15 üyenin toplanmasıyla komisyon aralık ayının son haftasına kadar belirlenmiş olacak.

Asgari ücret belirlenirken bir önceki yıl ve gireceğimiz yeni yılda enflasyon dikkate alınır. Bu rakam Türk-İş tarafından teklif edilecek. Hükümet hakem rolü üstleniyor. Pazarlı işçi ve işveren arasında oluyor.

2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 45-50 bandında. Bir önceki yılda yüzde 68 olduğuna göre yüzde 50 seviyesi ihtimali var. 4 senaryomuz var.

Brüt senaryoda, 17 bin 438 lira yüzde 30 olursa, yüzde 40 olursa 18 bin 780, yüzde 50 olursa 20 bin 121 lira.

NET ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Net olarak bu rakamlar yüzde 30 artışta, 14 bin 822 lira. Yüzde 40 artış olursa 15 bin 962 lira. Yüzde 50 artış olursa net asgari ücret 17 bin 103 lira olacak. Beklentimizin en fazla olduğu yüzde 50 rakamı.

Hükümet yüzde 55 yaparsa işçinin cebine 17 bin 673 lira girecek.

Haber7.com