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SSK, Bağ-Kur emekli maaşı, memur maaşları ve asgari ücret ile beraber 65 yaş, evde bakım ve engelli aylığı Ocak 2024'te yeniden artacak.

Burada sosyal yardımlardaki artışı memur zammı belirleyecek. Öte yandan en düşük emekli maaşı yani ara zam çalışmalarını 2 Bakanlık yürütüyor.

Başkan Erdoğan, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizerken, "Yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte tüm sosyal yardım ödemeleri dahil tek tabloda tüm hesaplar…

EMEKLİYE ARA ZAM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TBMM'nin açılmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlarındaki iyileştirme çalışmaları da gündem olmaya devam ediyor.

Özellikle 7.500 TL taban maaşın altında kök maaşı olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler için bir iyileştirme bekleniyor.

Bunun dışında Ocak ayı ile birlikte enflasyon rakamlarına göre hem memurların hem de emeklilerin maaşları artırılacak. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran yüzde 25,11 olarak belirlendi.

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 18 enflasyon farkını da oluşturdu.

Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili tahminler ise yüzde 50'yi bulacağı yönünde.

Orta Vadeli Program'da yer alan yıl sonu yüzde 65'lik enflasyon öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 37,76 çıkması beklenirken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 49,46'yı bulacak. Refah payı ile birlikte bu oranların yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

MEMUR ZAMMI BELİRLİYOR

Enflasyon rakamları açıklandıkça yapılacak artış oranları da kesinlik kazanacak. Bu arada emekliler ve memurların dışında sosyal yardımlar da Ocak ayında yeniden belirlenecek.

Burada yapılacak artış oranı ise memur maaş kat sayısındaki artış kadar olacak. yani memurlar ve emekli memurlar için yapılacak artış oranı aynen sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına da uygulanacak.

Ocak ayı için 2 farklı tahmin bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı.

Bu tahmine göre, Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37.76 çıkarken, memurların ve emeklilerinin alacağı fark yüzde 29,96 olarak gerçekleşecek.

Yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı böylece yüzde 49,46'ya ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67,22 oldu.

Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39,61 çıkacak. Bu durumda da memurlara ve emeklilere yüzde 31,71 fark verilecek.

Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51,46'ya çıkacak. OVP tahminine göre Ocak artışı yüzde 49,46 olarak gerçekleşirse en düşük memur maaşı 32 bin 906 lira, memur emeklisi aylığı da 14 bin 762 liraya ulaşacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmin gerçekleşirse de en düşük memur maaşı yüzde 51,46 artışla 33 bin 346, memur emeklisi aylığı 14 bin 959 liraya yükselecek. Gerçekleşen oran aynen sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına da uygulanacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal yardımların tamamı memur maaşındaki artışla aynı oranda yükselecek.

Bununla birlikte işçileri ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da aynı oranda artırılacak.

Böylece Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre Ocak ayında ayrılan bir işçi için kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışı kadar yüksek olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Öte yandan işçiler için Aralık ayında asgari ücret belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak 2024 yılında uygulanacak yeni ücreti belirleyecek.

Burada da enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Yapılan hesaplamalarda yeni asgari ücretin 15 bin lira ile 17 bin lira net rakam arasında olması bekleniyor.

OVP ÖNGÖRÜSÜNE GÖRE YENİ MAAŞLAR

2023 yılı enflasyon tahmini: %65

2023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: %37,76

Enflasyon farkı: % 29,96

Ocak ayı zam oranı: %49,46

En düşük memur maaşı: 32.906,61 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 14.762,25 TL

Memur eş yardımı: 1.731,90 TL

Memur çocuk yardımı (0-6 yaş): 380,97 TL

Memur çocuk yardımı: (6 yaş üstü): 190,49 TL

Kıdem tazminatı tavanı: 35.107,90 TL

65 yaş aylığı: 3.509,77 TL

Evde bakım desteği: 7.619,34 TL

Kronik hastalık yardımı: 7.619,34 TL

Engelli yakını aylığı: 2.801,75 TL

% 40-69 arası engelli aylığı: 2.801,75 TL

% 70 ve üstü engelli aylığı: 4.202,61 TL