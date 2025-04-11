Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bakan Teki’nin ziyareti sırasında önemli taleplerde bulundu.

Çorum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde birçok projeye imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin eğitime verdiği desteğe vurgu yaptı. Başkan Aşgın, Erol Olçok İmam Hatip Lisesi’nin yenilenmesi, yeni Tanyeri İlkokulu’nun yapımı ve Merkez YİBO’nun atıl durumdaki arazisiyle ilgili taleplerini Bakan Tekin’e iletti.

BAŞKAN AŞGIN TALEPLERİNİ SIRALADI

Başkan Aşgın, Erol Olçok İmam Hatip Lisesi’yle ilgili talebinde şu ifadeleri kullandı:

“Buranın yenilenmesi konusunda yüzde 51’i sponsor desteği ile yüzde 49’u bakanlığımızca karşılanabilir. Ya da sponsor desteği sağlanamazsa biz belediye olarak yüzde 51 destek sunabiliriz. Bu konuda katkıyı vermeye hazırız” dedi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan Yatılı Bölge İlköğretim Okulu (YİBO) arazisiyle ilgili olarak da taleplerini dile getiren Aşgın, “Bölge halkının cami talebi var. Okula ait, kullanılmayan ve atıl durumdaki 22 bin metrekarelik alanın 1.000 metrekarelik kısmını cami yapımı için talep ediyoruz. Belediyemizce gerekli plan değişikliği yapıldıktan sonra camimiz de bir hayırsever tarafından yapılacak.” dedi.

Başkan Aşgın, 1950’li yıllarda yapılan ve deprem dayanıklılık testlerinden geçemediği için yıkılan Tanyeri İlkokulu’nun da yeniden yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu okulumuzun yapımına henüz başlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle inşaatın bir an önce başlamasını istiyoruz.” diye konuştu.

"DESTEK OLMAK BİZİM ÖDEVİMİZ"

Ziyarette konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ise Çorum’dan pozitif izlenimlerle ayrıldıklarını belirtti. Kendilerine iletilen tüm taleplerin takipçisi olacaklarını söyleyen Bakan Tekin, “Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, bizim eskiden beri tanıdığımız, çalışkanlığına ve dürüstlüğüne kefil olduğumuz bir kardeşimizdir. Başkanımız Çorum’da çok güzel işler yapıyor. Biz de ona destek olmayı görev kabul ediyoruz.” dedi.

Erol Olçok İmam Hatip Lisesi’nin yenilenmesiyle ilgili olarak, belediyenin çalışma yapmasını öneren Tekin, sponsor bulunması durumunda yatırımın bakanlık programına alınabileceğini ifade etti. Atıl durumdaki YİBO arazisine cami yapılması talebine ilişkin ise, İl Milli Eğitim Müdürü’nün çalışmaları tamamlamasının ardından konunun değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Tanyeri İlkokulu’nun ise yatırım programında yer aldığını açıklayan Bakan Tekin, “Valiliğimiz kısa süre içerisinde ihaleye çıkacak. Okulumuzu en kısa sürede yeniden eğitim-öğretime kazandırmış olacağız.” dedi.