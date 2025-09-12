Sosyal medyada pazarcı esnafına yaptığı çıkış ile Türkiye gündemine oturan Başkan Aşgın, gündem olmaya devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Albayrak Caddesi’ndeki çalışmaları denetlerken Trabzonlu bir esnafla karşılaştı.

Esnafın talebini birim amirlerine aktaran Aşgın, “Bizi herkese bulaştır Trabzonlulara bulaştırma” sözleriyle çevresindekileri gülümsetti.

Başkan Aşgın bu sözleri Trabzon'da da gündem oldu.

Trabzon'un yerel gazetelerinden Taka Gazetesi Başkan Aşgın'ın Trabzonlu esnafla diyaloğunu manşetine taşıdı.