Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tartışmalara konu olan Ulu Cami bahçesiyle ilgili açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında, meclis üyelerine ve canlı yayında kamuoyuna Ulu Cami bahçesindeki çevre düzenlemesiyle ilgili bilgiler verdi.

Yaptığı sunumda iddialara belgelerle cevap veren Başkan Aşgın, Ulu Cami’nin eski hali, şimdiki hali ve tamamlandığında ortaya çıkacak haliyle ilgili görselleri sunarak yapılan çalışmanın önemini ortaya koydu.

Başkan Aşgın Belediye’nin ağaç katliamı yaptığı iddiasına Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talep yazısı, teknik inceleme raporları ve Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarını göstererek cevap verdi.

150-200 yıllık ağaçların kesildiği iddiasını da yalanlayan Aşgın, Ulu Cami’nin 1950’li yıllara ait fotoğraflarla ile söz konusu ağaçların o yıllarda olmadığını gösterdi.

Kökleri en fazla 8 metre uzadığı belirtilen diş budak ağaçlarının cami duvarlarına 8 metreden daha uzak olduğu halde kesildiği yönündeki iddiaya da cevap veren Başkan Aşgın, tarihi yapıya en uzak ağacın 6 metre mesafede olduğuna da dikkat çekti.

Aşgın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ulu Cami restorasyon çalışmalarının bir aşaması da çevre düzenlemesidir. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebi ile Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ile Ulu Cami bahçesinde ömrünü tamamlamış hastalıklı, cami beden duvarları ile temeline zarar veren ve cami siluetini bozan ağaçların kesilmesine karar verilmiştir.

“TEKNİK RAPOR UZMANLARCA HAZIRLANDI”

Uzman kişilerin yaptığı inceleme sonucu Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı teknik rapor doğrultusunda Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu heyeti; 04 Temmuz 2024 tarihli birinci toplantısında ve Çorum’da yerinde yaptığı incelemenin ardından 29 Ağustos 2024 tarihli ikinci toplantısında aldığı kararlarla Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebini onaylamıştır. Dolayısıyla hem yapı, hem de ağaçlar için en doğru çözüm, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenmiştir.

“BU ÇALIŞMAYA NEDEN DÂHİL OLDUK?”

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarihi yapıyı korumak amacıyla cami bahçesinde gerekli düzenlemeyi yapmak üzere kuruldan izinleri almıştı. Çorum Belediyesi olarak biz bu çalışmaya dâhil olmasaydık bile, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılarak dışarıdan bir firmaya yaptırılacaktı.

Buna asla gönlümüz razı olmazdı. Bizim imkanlarımız varken, ecdat yadigarı camimizin çevre düzenlemesini müteahhit firmanın eline bırakamazdık. Biz azami hassasiyetle, şehrimizin tarihi dokusuna yakışacak bir çevre düzenlemesi için bu çalışmaya talip olduk.

“KOLAY OLANI DEĞİL, ZOR OLANI SEÇTİK”

Biz kolay olanı değil zor olanı seçtik, elimizi taşın altına koyduk. Siyaseten eleştirileceğimizi bile bile, bazılarının bizi haksız yere yıpratmaya çalışacağını bile bile bunu yaptık. Günü kurtarmak yerine camimizin ve şehrimizin yarınlarını düşündük. Tarihi camimiz zarar görmesin, bizden sonraki nesillere bu mirası tarihi dokusuna en uygun bir şekilde taşıyalım diye bu çalışmaya dâhil olduk.

“ÇEVRE DÜZENLEMESİNE 3 MİLYON TL’LİK KATKIDA BULUNUYORUZ”

Çorum Belediyesi olarak Ulu Camimizin çevre düzenlemesine yaklaşık 3 milyon TL’lik bir katkıda bulunuyoruz. Tarihi yapılarımızın adeta yeniden hayat bulduğu, gün yüzüne çıktığı çok güzel bir meydan ve cami bahçesi çevre düzenlemesini şehrimizle ve hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız.

ABDESTHANE VE LAVABOLARI YENİLEDİK

Çorum Belediyesi olarak yaklaşık 7 ay önce de, Ulu Camimizin lavabo, şadırvan ve abdesthanelerini de yenilemiştik. Yaklaşık 1 milyon 300 Bin TL’ye mal olan bu çalışmamız kapsamında lavabo ve şadırvanların tüm taş mermer yüzeylerini yeniledik. Ayrıca çürüyen ve yıpranan sac motiflerin yerine Selçuklu motifleri yaptık, ahşap yüzeyleri temizleyerek boyadık, tuvaletlerin mermer tezgâhları ve bataryalarını da değiştirilerek tarihi camimize yakışır hale getirdik.

CAMİMİZİN ASLINA UYGUN GÜZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla, Çorum Belediyemizin de önemli destek ve katkılarıyla yapılan restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemesiyle birlikte camimizin aslına uygun tüm güzellikleri yeniden ortaya çıkmış durumdadır. Yapacağımız yeni bir çalışma ile camimizin kıble tarafından, güney doğu kısmından yeni bir giriş kapısı açarak tarihi meydanımızla Ulu Camimizi buluşturacağız.

Yaptığımız tüm bu çalışmalarla tarihi camimizi şehrimize yakışır hale getirmiş olacağız. Bu konuda camimizin, cemaatimizin ve hemşehrilerimizin de memnuniyetini görmek bizleri mutlu etmiştir.

ŞEHRİMİZİN KALBİNDEKİ, TARİHİ YAPILARIMIZI YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK

Saat kulesine bakan işyerleri ve Çöplü Arastamızda yaptığımız cephe sağlıklaştırma çalışmalarımızla, Velipaşa Hanımız, Saat Kulemiz, tarihi Belediye Binamız ve dikiciler arastamızla birlikte oluşturduğumuz tarihi şehir meydanımızı Ulu Camimizle buluşturmuş olduk. Şehrimizin tam kalbinde, tüm tarihi yapılarımızı yeniden ayağa kaldırdık. Tarihi meydanımızda başta bankalara ait binalar olmak üzere birçok beton yığını kaldırıp yerine asırlarca yaşayacak çınar ağaçları ve barışın sembolü zeytin ağaçları diktik. Ulu Camimizin etrafı tıpkı geçmiş zamanlarda olduğu gibi muazzam bir tarihi meydanla hayat buldu. Ecdat yadigârı her bir yapı, Tarihi Çorum Meydanının müstesna bir parçası olarak gün yüzüne çıkmış durumdadır. Çorum’umuzu şehircilik anlamında asli kimliğine kavuşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”