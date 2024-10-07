Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gimhae Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Çorum'da Hitit dönemine ait bulunan bazı arkeolojik eserler Güney Kore'nin Gimhae şehrinde sergilenmeye başlandı.

Hititler'in başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 212 tarihi eserlerin sergilenmesi için Gimhae şehrinde açılış töreni düzenlendi.

Törene Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da katıldı.

Çorum, Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'te ve Çorum Müzemizdeki arkeolojik eserler 7 Ekim 2024-2 Şubat 2025 tarihlerinde Güney Kore'nin Gimhae şehrindeki ulusal müzede, ardından Güney Kore'nin başkenti olan Seul'de sergilenecek.