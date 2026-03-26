Yarın Sivas’da başlacacak olan U 16 Grup birinciliğinde ilimizi temsil edecek olan Çorum Vefaspor takımını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ziyaret etti.

Nazmi Avluca sahasında zorlu grup maçlarına hazırlanan Vefaspor’u ziyaret eden Belediye Başkanı Dr, Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekiler burda çalışmalar hakkında Teknik Direktör Buğra Erdoğan’dan bilgiler aldı ve katılacakları müsabakalarda başarılar dilediler.

Aşgın ve beraberindekiler futbolculara tatlı ikram ettiler ardından da penaltı atışı yaptılar. Ziyaret sırasında kulüp yöneticileri ve sporcu velileri ziyaretleri ve zorlu grup maçları öncesinde destekleri nedeni ile Başkan Aşgın ve İl Müdürü Demirkıran’a teşekkür ettiler,