Daha önce pazarcı ve market esnafına çıkışı ile Türkiye gündemine oturan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu kez Ulucami civarında bayanlara özel yerleştirdiği banklarla gündem oldu.

Sosyal medyadan paylaştığı videolarla Türkiye gündemine oturmayı başaran Başkan Aşgın, banklara erkekler-kadınlar oturabilir şeklinde yaptığı ayrımcılıkla tepki çekti.

Çorum Belediyesi tarafından Ulucami civarındaki banklara da 'Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır. Lütfen öncelik tanıyın" yazısı asılmıştı.

Yazının ardından banklarda denetime çıkan Aşgın, kadınlara ayrılan banklara erkeklerin oturduğunu görünce erkekleri uyardı.

BAYANLAR OTURACAK YER BULAMADIĞI İÇİN

Bayanların oturacak bank bulamadığı için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten Aşgın, bayanlara özel hazırlanan banklara erkeklerin oturmamasını istedi.

Çorum Belediyesi’nin bu adımı, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Aşgın, erkekleri banklardan kaldırdığı videoyu sosyal medya hesabından; "Yazıyı mı büyütsek, bankları pembeye mi boyasak. Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, sadece hanımefendilerin. Çorum'un centilmen beyefendilerinin bilgisine. Diğer tüm bankları herkes kullanabilir" diyerek paylaştı.