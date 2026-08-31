CHP eski Belediye Meclis üyesi Şentürk Gülnaz'ın oğlu Kutlay Gülnaz, Alman vatandaşı Patricia Seemann ile Çorum'da dünyaevine girdi.

Almanya'da tanışıp birlikteliklerini Çorum'daki muhteşem düğünle taçlandıran genç çiftin nikah şahitliğini ise Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptı.

Altınkaya Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün törenine Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Yeni Parti Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç ile çiftin ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tahtasız, genç çifti kutlayarak bir ömür boyu mutluluklar diledi.