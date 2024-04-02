31 Mahalli İdariler seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre ikinci kez Çorum Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Aşgın'a ilk tebrik ziyareti Cumhur İttifakı ortağı MHP'den geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve MHP yönetimi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı oldun dileklerini iletti.

MHP heyeti seçim zaferinden dolayı Aşgın'ı kutlayarak, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın ise seçimde verdiği desteklerden dolayı Milletvekili Kayrıcı ile İl Başkanı İhsan Çıplak ve MHP'lilere teşekkür etti.