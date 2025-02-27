Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada “Ülkemizin birliğine, demokrasisine, halkın iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmayacağız.” dedi.

28 Şubat 1997'de, milletin iradesine ve inancına el konulduğunu, halkın kararı ve tercihlerinin gasp edildiğini, insan hakları ve demokrasinin rafa kaldırıldığını vurgulayan Başkan Aşgın "Darbeci ve vesayetçi zihniyetin dış odaklarla müşterek bir şekilde ilmek ilmek işlediği bu karanlık süreç ne yazık ki ülkemiz demokrasisi ve milli irade için adeta kara bir leke olarak hafızalarda yer edinmiştir.” dedi.

28 Şubat post-modern darbesini, demokrasiye ve insanların fikir özgürlüklerine vurulmak istenen bir zincir olarak değerlendiren Başkan Aşgın “Halkın inanç ve fikir hürriyetine en büyük darbe 28 Şubat’ta vurulmuştur. Ülkemizde, insanların sadece giyimlerinden ve inançlarından dolayı kendi öz vatanlarında ikinci sınıf muameleye maruz kaldığı, mütedeyyin kesimin aşağılandığı bir dönem yaşandı. Üniversite kapılarında sırf başörtülü diye hakaretlere maruz kalan, yerlerde sürüklenen kız öğrencilerimizin başlarının açılmaya zorlandığı ve hatta bunun için ikna odaklarının bile kurulduğu kara günleri hatırladıkça vicdanlarımız sızlamaktadır. Millet iradesini ipotek altına alan vesayet odaklarının milletimizin vicdanında açtığı yaraları hala içimiz burkularak hatırlıyoruz. Yaşanan bu post-modern darbe, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.” dedi.

Başkan Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye’de vesayet odaklarının hükmünün sona erdirildiğini, inanç ve fikir özgürlüğünün önünün açıldığını ve büyük kazanımların milletle buluşturulduğunu belirtti. Aşgın “Darbelerin, darbe girişimlerinin olduğu günleri geride bırakıp, bugün hamdolsun ki demokrasinin hakim olduğu, inançların özgürce yaşanabildiği, bilimde ve teknolojide her geçen gün daha da ilerlediğimiz bir Türkiye’de yaşıyoruz. Ülkemizi kalkındırmaya ve demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 28 Şubat’ta ülkemizin birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri unutmayacağız. Darbeye, darbeciye ve vesayete asla göz açtırmayacak, demokrasiye ve milli iradeye olan inancımızdan taviz vermeyeceğiz. Rabbim bir daha 28 Şubatları, 15 Temmuzları ülkemize yaşatmasın.” dedi.