Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen spor oyunları ödül töreni ile sona erdi.

Spor Oyunları etkinlikleri on kategoride 2 bin 322 sporcunur katılımı ile yapıldı. Bowling, dart, masa tenisi, satranç, langırt, penaltı atışı, 3×3 basketbol, ayak tenisi, corn hole ve geleneksel okçuluk branşlarında yapılan yarışmalar final müsabakalarıyla sona erdi.

Çorum Spor Oyunları etkinliklerinin ödül töreni Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda yapıldı.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Müsabakalara katılan ve yarışan tüm sporcuları tebrik eden Başkan Aşgın "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Çorum Spor Oyunları etkinliğimizde 2 bin 322 kişi 10 branşta yarıştı. Bu güzel bir başlangıç oldu. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir etkinlik olacak." dedi.

"Spor ve tesisleşmede Çorum altın çağını yaşıyor"

Spor ve tesisleşme konusunda Çorum'a altın çağını yaşattıklarını belirten Başkan Aşgın, Çorum'a Cumhuriyet tarihi boyunca ne kadar spor yatırımı yapıldıysa bunun 3 katını son 5 yılda hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeni dönemde spora yönelik yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Başkan Aşgın Çorum'a iki sentetik saha daha yapacaklarını açıkladı. Başkan Aşgın ayrıca yeni belediye binası karşısındaki alana genç park yapacaklarını ve bu parkın içerisine de e-spor merkezi inşa edeceklerini söyledi.

Toplam 198 bin TL para ödülü verildi

Konuşmaların AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, takım ve sporculara ödüllerini verdi. Dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyaları ile birlikte toplam 198 bin TL para ödülü verildi.

Masa Tenisi Erkekler: 1. Yasin Egemen İbiş, 2. Kemal Bağır, 3. Berkan Aykoç, Davut Sarıkaya. Kadınlar: 1. Keziban Özüdoğru, 2. İmran Gülben Kılınç, 3. Meryem Üstün, Nafia Özel.

Penaltı Erkekler Takımlar : 1. Panenka, 2. İkonlar, 3. Genç Hafızlar, 4. Türk Telekom, Kadınlar: 1. Finduk City, 2. Efsaneler, 3. Kalespor, 4. Çılgın Sarışınlar.

Satranç Erkekler: 1. Emre Akbulut, 2. Hakan Yazar, 3. Ferhat Ekin, 4. Ümit Muştuoğlu. Kadınlar: 1. Yasemin Özdilli, 2. Esranur Özdemir, 3. Gamze Öncel, 4. Fatma Hızlı.

Ayak Tenisi Erkekler: 1. Ekeler, 2. Saylan Çelik, 3. OSM 80, 4. Toplu Mor. Kadınlar 1. Topçu Birliği, 2. Hitit Güneşleri, 3. Fireball FC, 4. Grup 90.

Bowling Erkekler: 1. Adem Koçak, 2. Yasin Ecevit Aksoy, 3. Ersoy Aksoy, 4. Mahmutcan Öztuna. Kadınlar: 1. Eylem Teke, 2. Dilek Cıdık, 3. Ayşe Tığlı, 4. Ayşe Karagöz.

Basketbol Erkekler Takım: 1. Son Bir Rica, 2. Bench Spor, 3. Nev Era, 4. Ekolspor. Kadınlar: 1. İhtisasın Perileri, 2. Star Girls 3. Gökyüzü, 4. Nelsu.

Corn Hole Erkekler: 1. Mikail Hızlı, 2. Adem Özeşçi, 3. Sadi Suçeken, 4. Ali Afşin Gül. Kadınlar: 1. Eylem Teke, 2. Zeynep Mutlu, 3. Zuhal Abukan, 4. Aybike Sert.

Dart Erkekler: 1. Hüseyin İnci, 2. İsmet Torun, 3. İhsan Cerit Cerit, 4. Ömer Sarıçiçek. Kadınlar: 1. Aysel Nur Yavuz, 2. Fatma Hızlı, 3. Esra Damar, 4. Arzu Özölçer.

Langırt Erkek Takımlar: 1. Zübeyde Hanım Özel Eğitim, 2. Ultras Çorum, 3. Oldschool Eti, 4. Kankalar. Kadınlar: 1. Alius, 2. Elsu, 3. Anemon, 4. Spiderlan.

Okçuluk Erkekler: 1. Furkan Özaydın, 2. Tmur Özden, 3. Fatih Evli, 4. İsmail Uysal. Kadınlar: 1. Şeyma Yıldırım, 2. Sude Çakır, 3, Göknur Karakuş, 4. Büşra Çeviren.