Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

Çeşitli programlar ve ziyaretler için Ankara’da bulunan çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı ile bir görüştü. Başkan Aşgın, MHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiği Kayrıcı ile çeşitli konularda istişarede bulundu.

Başkan Aşgın, ziyaret ile ilgili paylaşımında, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı, Çorum Milletvekilimiz Sn. Vahit Kayrıcı'yı ziyaret ettik. Değerli Vekilimize misafirperverliği ve samimiyeti için teşekkür ediyorum” dedi.