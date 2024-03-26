Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un her zamanki gibi büyük bir heyecan ve coşkuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladığını belirterek alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Göreve seçildiği günden bu yana Çorum’un hizmetkârı olduğunu ve gece gündüz demeden çalıştığını belirten Başkan Aşgın “Bundan 5 yıl önce, Rabbim lütfetti, 2019 seçimlerinde birçok aday adayı içerisinden Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle bu şehre hizmetkâr oldu, bu şehrin hizmetçisi oldu, gece demedi, gündüz demedi, nerede yapılacak iş var, nerede kazanılacak bir gönül var, nerede bir garip var, nerede bir yetim var, Rabbime hamdolsun orada olmaya çalıştı.” dedi.

“Eser siyaseti yapıyoruz”

5 yıl önce de seçimlerden önce söz verdiği projeleri bir bir yerine getirdiğini belirten Başkan Aşgın “2019 yılı benim ve şehrimiz için yeni bir başlangıçoldu. Aday olduğumuz zaman 32 proje ilan etmiştik. Bunları yapacağız diye söz vermiştik ve Allah’ın izniyle tamamına yakınını yaptık. Çünkü biz hizmet siyaseti, eser siyaseti yapıyoruz. Birileri laf cambazlığı yapadursunlar, biz projelerimizle, hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yanında olmak istiyoruz.” dedi.

“Şehrimizde başımız dik gezebiliyoruz”

Geride kalan 5 yıllık sürenin sonunda büyük bir gururla yeniden halkın huzuruna çıktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şu an şehrin bütün sokaklarında, bütün caddelerinde başımız dik bir şekilde göğsümüzü gere gere gezebiliyorsak, hiç kimsenin yüzünü yere bakıtmamışsak, adaletten, haktan, liyakatten hiçbir zaman ayrılmamışsak, hamdolsun o günler bize ikinci dönemimizi getirdi, onlar bize ikinci dönemimizin başlangıcı oldu.” dedi.

“Yeni bir başlangıçtayız”

Şimdi yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını ve Çorum’a yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yeni bir başlangıçtayız, yeni bir besmele çekiyoruz.Yeniden bismillah diyoruz. Yeni dönemde yeni hedeflerimiz, yeni projelerimiz var.” dedi.

Yeni dönem için açıkladığı 41 projeyi de 5 yılda tamamlayacaklarını dile getiren Başkan Aşgın “Bu 41 projemizi gerçekleştirmek için gece demeden gündüz demeden, ayırmadan ayrıştırmadan, canla başla ama her şeyden önce aşkla çalışacağız. Bunun için güçlü bir duaya, güçlü bir desteğe ihtiyacımız var. Sandıkları patlatarak yeniden başlıyoruz.” dedi.

“Projelerini açıklayan başka bir aday yok”

Kendisi dışında proje toplantısı düzenleyen, halkın huzuruna çıkıp projelerini açıklayan başka bir aday olmadığına dikkat çeken Başkan Aşgın, “Birçok partinin birbirinden değerli adayı var. Bir tanesinden 1 proje toplantısı yapan var mı gören var mı? Halil İbrahim Aşgın dışında diğer tüm adaylardan proje toplantısı yapıphemşehrilerinin huzuruna çıkan oldu mu? Ben göremedim. Gören yok çünkü yapacaklarına kendileri de inanmıyor. İnansalar bir proje toplantısı yaparlar. Bizim hazırladığımız 41 proje gibi, biz de şu projeleri yapacağız diyen yok. Onlar da biliyor ki yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa Devlet Bahçeli yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar, yaparsa Halil İbrahim Aşgın yapar.” şeklinde konuştu.