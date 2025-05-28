Çorum Şehitliğinde genç bir kadının sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve “challenge” adı verilen akımda paylaştığı görüntü büyük tepki çekti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şehitlikle çekilen görüntüyle ilgili yaptığı sosyal medya hesabından tepki göstererek şu ifadeleri kullandı.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

"Vatan ve millet uğruna canlarını feda etmiş Aziz Şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan ve tüm hizmetleri olduğu gibi güvenliği de tarafımızca 7/24 sağlanan Çorum Şehitliği'mizin "dışında yer alan otopark kısmında" kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldığı anlaşılan rezil görüntüleri ve bu rezilliği yapanları şiddetle kınıyorum.

Bu hadsiz eylemi gerçekleştirenlerin bir an önce tespit edilip hak ettikleri cezayı alacaklarından şüphemiz yoktur."

ŞANAL: ŞEHİTLERİMİZ HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR

Görüntüye bir tepkide Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal gösterdi.

Şanal da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çorum Şehitliğinde uygunsuz kıyafeti, saçmasapan hareketleri ile güya dans eden ve sosyal medya platformlarında paylaşan kişi; canlarını ve kanlarını bu topraklar için seve seve veren Tüm Şehitlerimize ailelerine ve milletimize saygısızlık yapma cüretinde bulunmuştur.

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin; hayır onlar diridirler, ama siz farkında olmazsınız" (Bakara sûresi ) ayetinde Şehitlerin ölümsüz olduğu gerçeğini idrak edemeyen ve uygunsuz hareketleri ile haddini aşan kişi hakkında Çorum Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığının gereğini yapacağına inanıyoruz."ifadelerini kullandı.