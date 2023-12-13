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Aşıklık geleneğinin büyük temsilcilerinden, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen programda eserleriyle anıldı.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 2023 UNESCO Aşık Veysel Yılı kapsamında, “Vefatının 50. Yılında Aşık Veysel Türküleri” konulu konferans ve dinleti gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Can Satır, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla birçok etkinliği başarıyla tamamladıklarını ifade ederek bu etkinliklerin sonuncusunu ise bir Cumhuriyet ozanı olan Aşık Veysel temasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzun bir çalışma sonunda böyle bir önemli akademik programı sanatseverlerle buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Satır, Aşık Veysel gibi dünya kültür mirasına önemli eserler kazandırmış büyük bir ozanı Hitit Üniversitesi çatısı altında anmanın ayrı bir onur vesilesi olduğunu vurguladı.

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun doğumu ve ilk yıllarını konu alan anlatılarla başlayan konferans Kazım Mercan ile Özgür Kılıç’ın bağlamayla icra ettiği türkülerle dinletiye dönüşürken Aşık Veysel’in doğaya, insana ve aşka bakış açısı hem şiirlerindeki iletilerle hem de ezgilerin büyülü sesleriyle anlatıldı.

İcracılar, “Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana”, “Saklarım Gözümde Güzelliğini”, “Hayal Bana Yakın Yar Bana Uzak”, “Güzelliğin On Par’etmez”, “Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz”, “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır”, “Gelmez Yola Gidiyorum” ve “Gönül Sana Nasihatim” gibi Aşık Veysel'in önde gelen türkülerini, anlam ve örnek olaylar eşliğinde seslendirerek hem bilgi içeren hem de duygusal anlar yaşatan bir sunum sergilediler.

Konferans, Çorum'un yaşayan değerlerinden Aşık Süleyman Kamışlı’nın okuduğu Aşık Veysel’in izinden giden ve birlik beraberliğe vurgu yapan bir şiiriyle tamamlandı.

Ethem Erkoç Konferans Salonunda yapılan ve Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi Kazım Mercan ile Bileşik Sanatlar Yüksek Lisans Programı öğrencisi Özgür Kılıç’ın birlikte yürüttüğü etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan müzikseverler katıldı.