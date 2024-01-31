Ankara’nın Mamak İlçesi AK Parti Belediye Başkan Adayı Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı'ya Çorum’dan destek geldi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur'dan oluşan Çorum heyeti, Başkan Asım Balcı'yı ziyaret ederek, hem adaylığını tebrik etti hem de destek açıklamasında bulundu.

HEMŞEHRİ DESTEĞİ

Çorum heyeti ziyaretle ilgili paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:,"Çorumlu her yerde, her işte çalışkandır ve başarır. Ankara Altındağ'da çok başarılı çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen değerli hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı'yı Çorum teşkilatlarımız ve milletvekillerimizle tam kadro ziyaret ederek kendisine desteğimizi ilettik."

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile fetiren Mamak AK Parti Belediye Başkan Adayı Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı da, "Mamak’taki çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Çorum İl Başkanımız Sayın Murat Günay’a, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatçı’ya ve Sayın Oğuzhan Kaya’ya, Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a, Çorum İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Bektaş’a teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.