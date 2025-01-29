Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2025 sınıflandırma dönemine ait askerlik yerlerinin e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İLAN EDİLDİ

On binlerce kişinin merakla beklediği şubat celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi.