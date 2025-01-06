Çorumlu iki antrenöre Milli Takımlarda görev.

İlhan Aşkın Genç Erkekler milli takım Teknik Direktörü olurken Arif Atak ise ümit erkekler milli takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Bahri Tanrıkulu başkanlığındaki Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu yeni dönemde milli takımlarda görev yapacak isimleri açıkladı.

Buna göre genç erkeklerden sorumlu Teknik Direktör olarak Çorum Gneçlikspor kulübü antrenörü İlhan Aşkın genç erkekler teknik kurul başkanı ve Teknik Direktörü olarak görevlendirildi.

Aşkın ile birlikte Teknik Kurul’da Ali İhsan Negiz, Çetin Tül, Hakan Şengönül ve İbrahim Öztüfek görev yapacak.

Çorum Gençlikspor Taekwondo antrenörü Arif Atak ise ümit milli takım erkekler antrenör kurulunda görevlendirildi.

Ümit erkekler antrenör kurulunda Arif Atak ile birlikte Burak Güden, Çetin Canpolat, Enes Murat Biri, Kasım Aydoğan, Osman Demirel ve Yunus Sarı görevli