Çorum’un ilk ve tek Klasman Temsilcisi olan Tayyar Atakan Akman yeni sezonda da bu göreve devam edecek.

Geçtiğimiz sezon ortasında açılan kursta başarılı olarak Klasman Temsilcisi olan ve ikinci yarıda görev yapan Atakan Akman yeni sezon açıklanan klasman listesinde yer aldı.

Futbol Federasyonu yeni sezon klasman gözlemcileri listesini açıkladı. Yeni sezon klasman temsilcileri 1-2 Ağustos tarihlerinde İstanbul Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak seminere katılacaklar.