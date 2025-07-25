İskilip Belediyespor’un başarılı güreş antrenörü Adem Uysal Sporcu Eğitim Merkezleri ve milli takımlarda görev yapan kulüp antrenörlerinin emek vererek yetiştirdikleri sporculara yaptıkları tekliflere isyan etti ve ‘Yeter artık emek hırsızlığına son verin’ dedi.

Uysal dün sosyal medya hesabından Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ü de etiketleyerek yayınladığı açıklamasında şunları söyleri: Kulüplerden Tohm ve Milli Takımlara sporcu gönderen antrenörler olarak bizler, yıllarca emek vererek, adeta evladımız gibi yetiştirdiğimiz sporcuların geleceği için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ancak ne yazık ki bazı Tohm ve milli takım antrenörleri, görevlerinin dışına çıkarak etik dışı yollarla sporcuları kendi kulüplerine çekme peşindeler.

Yetenekli sporculara “Şu kadar para vereceğiz, seni bizim kulübe alalım” gibi vaatlerle yaklaşmak, gençlerin aklını karıştırmak, onları yetiştiren antrenörlerin emeğini hiçe saymak değil de nedir? Bu kişiler, kendilerine emanet edilen gençleri ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye hazırlamak yerine, kendi menfaatleri için türlü oyunlar çevirmekle meşguller.

Unutulmamalıdır ki, TOHM ve Milli Takım antrenörlüğü bir makam değil, bir sorumluluktur. O koltuklara oturan herkesin görevi; sporcuyu en iyi şekilde hazırlamak, ülkesini, bayrağını temsil edecek seviyeye getirmek ve tarafsız bir şekilde görevini yapmaktır. Sporcuların aklını çelmek, onları kulüp çıkarları uğruna yönlendirmek, yapılan tüm emeğe ve spora ihanettir.

O sporcular bizimle kar-kış demeden çalıştı. Aç kaldı, uykusuz kaldı, ağladı, yılmadı, başardı. Biz onları sadece sporcu olarak değil, bir evlat gibi büyüttük.

Şimdi çıkıp sadece birkaç aylık tanışıklıkla, koltuk gücüyle, para vaadiyle onların aklını çeliyorsunuz.

Buradan açıkça sesleniyoruz: Lütfen işinizi yapın. Size verilen görev, emek hırsızlığı yapmak değil, geleceğimiz olan gençleri en iyi şekilde temsil etmeleri için yetiştirmektir. O koltuklara oturtanlar size kendi çıkarlarınız için değil, Türk sporuna hizmet edesiniz diye o görevi verdi. Yazıktır, günahtır. Emeğe saygınız olsun.