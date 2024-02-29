Atakan Cangöz’ün bu sezon forma giymesi zor görülüyor.

İki sezondur Çorum FK forması giyen Atakan Cangöz sezonun ilk yarısının son haftalarında sakatlanmıştı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta diz kapağında kıkırdaklarda ödül oluşan Atakan Cangöz’ün tedavisinin tamamlandıktan sonra yine aynı yerden nüksettiğini belirterek ‘Sakatlığı yeniden başa döndü ve iğne tedavisi oluyor. Geçtiğimiz hafta yeni bir temizleme operasyonu yapıldı. Süreci uzun görünüyor. 20 günlük tam dinlenme sürecinde şu anda. Bu süre sonunda dönüşte yapılacak tetkiklerde son durumu belli olacak ama şu anki görüntüye görü sezon forma giymesi zor görülüyor’ dedi.