Ahlatcı Çorum FK, Boluspor'la 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı normal sezonun son hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TÜM FUTBOLBOLCULAR KATILDI

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası'nda yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Sakatlıktan yeni çıkan ve ilk olarak önceki gün test amaçlı olarak takımdan ayrı çalışan Zargo Toure ve Geraldo'nun bu kez kontrollü şekilde takımla birlikte çalıştı

GERALDO VE TOURE'NİN DURUMU BUGÜN NETLİK KAZANACAK

İki futbolcunun da durumu bugün yapılacak idmandan sonra netlik kazanacak.

Isınma ile başlayan antrenmanın pas çalışmasıyla devam ettiği, teknik direktör Serkan Özbalta'nın son bölümde Boluspor maçının taktiğini içeren çalışma yaptırdığı kaydedildi.

Kırmızı siyahlılar bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla zorlu maçın Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayacak ve 13.30'da Bolu'ya hareket edecek.