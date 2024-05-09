Hasan Kaya Yapı İnşaat sahibi Hasan Kaya, Süper Lig yolunda giden Ahlatcı Çorum FK'ya 200 bin TL prim sözü verdi.

BAŞLANGIÇ OLSUN

Tarihinde ilk kez 56 yıl sonra TFF 1. Lige çıkan Çorum FK'nın Süper Ligin eşiğinde olduğunu ifade eden Hasan Kaya, takımın bu noktada maddi ve manevi olarak daha çok desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

HEDEF 'SÜPER LİG'

Ahlatcı Çorum FK'nın süper lige çıkması halinde 200 bin TL prim sözü veren Kaya, bunun iş dünyası açısından yeni bir başlangıç olmasını temenni etti. Kaya, "Hepimiz imkanlar ölçüsünde takıma sahip çıkmalı ve desteklemeliyiz. Bu şehir bizimdir, bu takım bizimdir. İnşallah süper lige çıkarak Çorum'a yeni bir mutluluk yaşatacaklarına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.