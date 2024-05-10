Ahlatcı Çorum FK’da kulübe destek sağlamak amacı ile çıkartılan formalara yine beklendiği gibi ilgi hayli düşük kaldı. Satışa çıkarılan 200 formadan sadece 57’si satıldı.

Kulüp Sosyal medya hesabından duyurusu yapılan 200 adet imzalı forma satışına pazartesi günü başlamıştı.

20 bin liradan satışa çıkartılan formalar için taraftar grupları ve basından yapılan tüm duyulara karşın dün akşam saatlerine kadar satılan forma sayısının 57 olduğu öğrenildi.

Bu gece saat 24’de sona erecek olan kampanyada 200 tane 20 bin lira verecek isim bulamayan Çorum FK’nın ligdeki bu başarılı performansına karşın şehrin sahiplenmemesi yine en büyük üzüntü kaynağı oldu.