Çorum FK’nın geçen sezon sakatlığı nedeni ile faydalanamadığı tecrübeli ismi Atakan Cangöz yeni sezona hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon ilk yarının son haftasında Boluspor ile oynanan maçta forma giyen ve devre arasında sakatlık tedavi süreci devam eden Atakan Cangöz ikinci yarıda forma giyemedi.

Bu süreçte dizinden operasyon geçiren Atakan Cangöz geçirdiği operasyonun ardından İstanbul’da Doit Healt&Sports’da Fizyoterapist Adem Çalı gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Atakan Cangöz fizik tedavinin 40-45 gün süreceğini ardından saha çalışmalarına başlayacağını belirterek sezonun ilk maçına kadar fiziksel olarak hazır hale geleceğini söyledi.