Yeni sezonda 1. ligde mücadele edecek 20 kulüpten altısının transfer yasağı bulunuyor.

FİFA 10 Haziran 2024 tarihi itibari ile transfer yasağı bulunan kulüpleri açıkladı.

Buna göre Çorum FK’nın mücadele edeceği 1. ligde transfer tahtası kapalı olan kulüpler geçen sezonda 1. ligde mücadele eden Adanaspor, Erzurumspor, Ümraniyespor Sakaryaspor ve geçen sezon hakkını donduran Yeni Malatyaspor ile bu sezon Süper Ligden düşen Ankaragücü.

Bu takımlar arasında en fazla dosyası olan kulüp ise 30 dosya ile Malatyaspor olduğu açıklandı.