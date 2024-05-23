Çorum Atatürk Anadolu Lisesi ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü arasında yapılan “Sosyal Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler İş Birliği” protokolü kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi’nde kişisel resim ve fotoğraf sergileri, atölye uygulama çalışmaları ve konferanslar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda resim öğretmeni Dursun Şen küratörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Okul Müdürü Halit Güneş, okul personeli, okul öğrencileri ve yoğun bir katılımcı kitlesi eşliğinde gerçekleşen etkinliklerde, Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın “Kişisel Resim Sergisi”, Prof. İbrahim Çoban’ın “Kişisel Fotoğraf ve Resim Sergisi”, Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın “Çağdaş Türk Resminde Şamanist Etkiler” isimli konferans/söyleşisi, Prof. Dr. İbrahim Çoban’ın “Toplumların Sosyal Yaşantısında Sanatın Yeri“ konulu konferans/söyleşisi ile yine Prof. İbrahim Çoban’ın öğrencilere yönelik “Özgün Resim Yaratım Sürecinde Rastlantısallık ve Lekenin Tuvallere Yansıması ve Disipline Edilmesi” isimli atölye uygulama çalışmaları yapıldı.

Etkinliklerin açılışında konuşan Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş, “Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Dalkıran ve Prof. İbrahim Çoban’a okulumuzda gerçekleştirdikleri etkinlikler için teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi Resim Bölümü kurumlararası işbirliği ve sosyal sorumluluk bağlamında daima okulumuza destek vermekte ve çok kaliteli sanatsal kültürel etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Şu an açılışını yaptığımız sergiler ve hemen arkasından hocalarımız tarafından gerçekleştirilecek konferanslarla atölye uygulama çalışmalarının öğrencilerimizin kişisel gelişim ve motivasyonlarına olumlu anlamda önemli katkılar yapacaktır” ifadelerini kullandı.