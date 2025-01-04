Atatürk Anadolu Lisesi, uluslararası Erasmus+ projelerine aktif katılımıyla öğrencilerine önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip, geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen “Çevresel Sürdürülebilirlik için STEM” temalı bir Erasmus+ projesine katıldı.

Çevresel sorunlara yönelik çözümlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) temelli yaklaşımlarla ele alınmasını hedefleyen projede Polonya, Romanya, Makedonya ve Türkiye’den toplam 35 katılımcı yer alıyor.

Proje kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, çevresel problemlere yenilikçi çözümler üretmek için çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Bu etkinliklerde hem teorik bilgiler edinen öğrenciler hem de pratik uygulamalar yaparak öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı buldular.

Öğrenciler, STEM modelini kullanarak çevresel sorunları analiz etme, alternatif çözümler üretme ve bu çözümleri sunma becerilerini geliştirdiler.

Proje çalışmaları sırasında öğrenciler yalnızca akademik bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda dil becerilerini geliştirdi ve farklı kültürlerden öğrencilerle arkadaşlıklar kurdu. Üsküp’ün tarihi dokusunu, sosyolojik yapısını ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulan öğrenciler, kültürel farkındalıklarını artırdı. Bölgedeki tarihi mekanları ziyaret eden ve yerel kültürle tanışan öğrenciler, uluslararası bir projenin sadece akademik değil, sosyal ve kültürel açıdan da zengin bir deneyim sunduğunu gözlemledi.

Projenin bir sonraki ayağı Mayıs ayında Atatürk Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de gerçekleşecek. Öğrenciler ve öğretmenler, Üsküp’te edindikleri deneyimleri, Türkiye’deki projeye taşıyarak bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

Projenin Türkiye bölümünde, STEM temelli çalışmaların yanı sıra Türk kültürünün tanıtılması ve uluslararası katılımcılarla güçlü bağlar kurulması hedefleniyor.

Atatürk Anadolu Lisesi, öğrencilerinin uluslararası projelere katılarak küresel düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor. Okul, öğrencilerine yurtdışındaki gelişmeleri yerinde görme, farklı kültürleri tanıma ve çağdaş eğitim fırsatlarından faydalanma imkanı sunuyor. Bu projeler sayesinde öğrenciler, yaşayarak öğrenme ilkesi doğrultusunda hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Atatürk Anadolu Lisesi, öğrencilerinin sadece kendi ülkelerinde değil, dünya genelinde de tam donanımlı bireyler olarak tanınmasını sağlamayı hedefliyor. Bu projeler, öğrencilerin hem dil hem de kültürel yeterliliklerini artırırken, uluslararası bir vizyon kazanmalarına olanak tanıyor.