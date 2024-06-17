Merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana gelen skandal olayda, Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki balta ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına vurmaya başladı.

GÖREVLİLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

13 BALTA DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

MUHABİRİN SORUSUNA "NE PİŞMANLIĞI" YANITINI VERDİ

Muhabirin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Zeynep A. "Sadece Allah rızası için" derken Yaşar K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.